Leo Messi, Fabrizio Biasin: "Resta a Barcellona? Vince a mani basse il trofeo Maria, lascio lo studio" (Di giovedì 3 settembre 2020) Fermi tutti, dietrofront. La novità di giornata è che, forse (anzi, quasi sicuramente), Leo Messi resterà al Barcellona. Tanto rumore per nulla? Possibile, probabile, "al 90%" secondo le voci che rimbalzano dall'Argentina. Voci per inciso confermate dal padre dell'Argentino: "Ci stiamo lavorando". Insomma, Pulce e Barcellona probabilmente eviteranno le vie legali e al termine del prossimo anno il fenomeno si svincolerà a parametro zero. Vicenda curiosa, un poco spiazzante, sorprendente, sulla quale piove il divertente e divertito tweet di Fabrizio Biasin. "Se Messi alla fine Resta a Barcellona Vince a mani basse il trofeo Maria, ... Leggi su liberoquotidiano

pisto_gol : Questo non è calcio, questo è magia. Leo Messi, il G.O.A.T ‘Notte - Sport_Mediaset : Dall'Argentina: 90% di possibilità che #Messi resti al #Barcellona. Il canale sudamericano che aveva dato per primo… - V_Entella : Leo sappiamo che in tante ti tentano, ma solo noi possiamo offrirti anche la maglia albiceleste! ???? Se vuoi farci… - armagio : Sintesi dell’incontro Bartomeu - Messi. Leo: voglio andare. Bart: no rispetti il contratto. Leo: Vendimi. Bart: no.… - TorinoxArturo : RT @Eurosport_IT: Il padre di Leo Messi apre per la prima volta a un clamoroso dietrofront ?????? ?? Gli ultimi aggiornamenti: -