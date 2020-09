Le speculari debolezze nei protagonisti del No e del Sì (Di giovedì 3 settembre 2020) Il referendum costituzionale non è cosa da generare passioni. Né da una parte, né dall’altra. Inutile nascondersi che galleggia su un mare di annoiata indifferenza. La carica demagogica del sì è andata via via esaurendosi insieme con la verve vendicatrice dei suoi promotori. L’allarme democratico del no non riesce a far rabbrividire nessuno e sulla buona salute dell’attuale rappresentanza non c’è chi scommetterebbe un soldo. Non era difficile prevederlo. Nel campo della cosiddetta «antipolitica» e del risentimento di cui si … Continua L'articolo Le speculari debolezze nei protagonisti del No e del Sì proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

