Kit Harington torna in tv su Netflix (Di giovedì 3 settembre 2020) Kit Harington torna in televisione, questa volta su Netflix. L'interprete di Jon Snow, che dopo la conclusione de Il Trono di Spade aveva deciso di sottoporsi a un ricovero per gestire lo stress, era poi ricomparso al cinema come protagonista di La mia vita con John F. Donovan di Xavier Dolan, per poi entrare nel cast di The Eternals, insieme ad Angelina Jolie e Richard Madden (suo fratello proprio in Game of Thrones). A sorpresa (o quasi) Harington ora è anche tra i personaggi della seconda stagione di Criminal, particolare serie antologica crime di Netflix. A rivelarlo, il trailer dei nuovi episodi.\ La serie arriva dallo scrittore di Killing Eve, George Kay e dal produttore di Wrong Mans, e dal regista di She’s Out Of My League, Jim Field Smith. Creata dallo ... Leggi su gqitalia

