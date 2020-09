Kena Promo 5,99 torna a farsi vedere in alcuni negozi (Di giovedì 3 settembre 2020) Kena Mobile torna a proporre, ma solamente in alcuni punti vendita, l'offerta "operator attack" denominata Kena 5,99. Ecco come averla. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

mondomobileweb : Kena Promo 5,99: 70 Giga, minuti e SMS con primo mese gratis ritorna in alcuni negozi - Theeyesofworld : @yurkalii @liittleecrybaby A me servono gb per la didatica a distanza e perché non ho Wi-Fi a casa e quella delle P… - Theeyesofworld : @vaporxwaste Si stavo pensando a Kena solo che la pecca è che devi avere già un operatore online, sennò stavo pensa… - kenamobile : Ti serve una spinta per ripartire? Passa a Kena 5,99 e torni alla carica. - mondomobileweb : Kena Mobile: chiuse promo estive e nuova lista operatori per Kena 5,99 e 7,99. Cambia Giga Amico -

Ultime Notizie dalla rete : Kena Promo Kena Promo 5,99: 70 Giga, minuti e SMS con primo mese gratis ritorna in alcuni negozi MondoMobileWeb.it eMule, l'iconico software di condivisione P2P, si aggiorna alla versione 60.a

Intel Tiger Lake: le nuove CPU a 10 nanometri per i notebook sottili Intel annuncia i processori Core di undicesima generazione, nome in codice Tiger Lake. Basati su architettura quad core, sono pensa ...

Promozione GB Wind-Tre settembre 2020: 70GB a poco prezzo vi aspettano

Una promozione GB Wind-Tre settembre 2020 è disponibile all’attivazione. Stiamo parlando di Go 70 Fire+ Le attivabile per il momento da chi proviene dai seguenti operatori di telefonia mobile: PosteMo ...

Intel Tiger Lake: le nuove CPU a 10 nanometri per i notebook sottili Intel annuncia i processori Core di undicesima generazione, nome in codice Tiger Lake. Basati su architettura quad core, sono pensa ...Una promozione GB Wind-Tre settembre 2020 è disponibile all’attivazione. Stiamo parlando di Go 70 Fire+ Le attivabile per il momento da chi proviene dai seguenti operatori di telefonia mobile: PosteMo ...