Il taglio degli eletti “mortifica” la Carta e la rappresentanza? Il numero attuale risale al ’63. E non c’erano Consigli regionali e Parlamento Ue (Di giovedì 3 settembre 2020) C’è chi definisce il taglio degli eletti una “minaccia” per la Costituzione italiana, chi parla di un “attentato alla democrazia” del nostro Paese e chi, come il Comitato nazionale per il No, pensa che sia in atto un “disegno di stravolgimento istituzionale” contrario allo spirito dei padri della Repubblica. Sono sempre più accesi i toni di politici, esperti di diritto e giornali contrari al referendum in calendario il 20 e 21 settembre. In gioco c’è una riforma di 4 articoli, approvata a larghissima maggioranza nell’ottobre scorso, che in realtà va a modificare un passaggio della Carta introdotto solo nel 1963. Quando l’Assemblea costituente approvò in via definitiva il testo, infatti, stabilì che i seggi del ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : TAGLIO DEI PARLAMENTARI Meno sono, più lavorano. C’è chi è mancato al 99% delle votazioni E l’attività legislativa… - CarloCalenda : La Lega no euro poi sì euro. Il PD no taglio, poi sì taglio, idem IV. Il M5S no a tutto poi sì a tutto: euro, tap,… - Mov5Stelle : Noi siamo d'accordo al taglio degli stipendi e siamo felici che dopo 8 anni se ne siano accorti tutti: la politica… - Noovyis : (Il taglio degli eletti “mortifica” la Carta e la rappresentanza? Il numero attuale risale al ’63. E non c’erano Co… - generacomplotti : RT @stop_fake_news_: AGI - Diserzioni in aula e terrore di 'perdere i pezzi in vista delle Regionali': acque agitate nel Movimento 5 stelle… -

Ultime Notizie dalla rete : taglio degli Maggia, 'il taglio degli alberi lungo l'argine è servito' laRegione Calenda spiega a Fanpage.it perché voterà No al referendum: "È una pagliacciata"

Referendum, Calenda: "La vera casta è rappresentata da Di Maio, votiamo no a questa pagliacciata" Il leader di Azione, Carlo Calenda, spiega a Fanpage.it le ragioni per cui il suo partito voterà contr ...

Riforma del fisco, doppio intervento su spesa corrente e agevolazioni

Da anni, i vari governi che si sono succeduti alla guida del Paese hanno provato a intervenire senza successo per sfoltire l’abnorme elenco di sconti, agevolazioni e detrazioni tuttora presenti nel no ...

Referendum, Calenda: "La vera casta è rappresentata da Di Maio, votiamo no a questa pagliacciata" Il leader di Azione, Carlo Calenda, spiega a Fanpage.it le ragioni per cui il suo partito voterà contr ...Da anni, i vari governi che si sono succeduti alla guida del Paese hanno provato a intervenire senza successo per sfoltire l’abnorme elenco di sconti, agevolazioni e detrazioni tuttora presenti nel no ...