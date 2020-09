Grande Fratello Vip: la pagina ufficiale svela il secondo concorrente (Di giovedì 3 settembre 2020) La pagina ufficiale Instagram del reality ha rivelato chi è il secondo concorrente della quinta edizione. Nessuna sorpresa, ma una conferma Grande Fratello Vip: svelato il secondo concorrente La quinta edizione del Grande Fratello Vip sta per iniziare e la curiosità sul cast si fa sempre più Grande. Nonostante nei giorni scorsi sia stato svelato in anteprima il cast per intero, non c’è alcuna ufficialità da parte dei canali ufficiali del programma. In questi giorni, però, la pagina Instagram ha voluto ufficializzare la presenza di due vip. La prima è Elisabetta Gregoraci. Se ne parlava da tempo sul ... Leggi su kontrokultura

