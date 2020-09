Gorizia: in mostra strumenti musicali antichi (Di giovedì 3 settembre 2020) Dalla Lira al Salterio, dal Monocordo alla Citola. Un assortimento di strumenti che sono gli antenati dei più recenti e conosciuti chitarra, tromba, pianoforte e violino. strumenti straordinari e affascinanti, che possono essere ancor oggi ammirati e, soprattutto, “ascoltati” nel nuovo percorso espositivo della mostra permanente “Theatrum instrumentorum”, allestita nel castello di Gorizia e che rappresenta l’unico caso di questo genere in Friuli Venezia Giulia e tra i pochi in Italia. La mostra, allestita dall’associazione Dramsam Centro Giuliano di Musica Antica, è stata illustrata oggi, 2 settembre, alla presenza del sindaco del capoluogo isontino, Rodolfo Ziberna, dell’assessore alla Cultura, Fabrizio Oreti, della responsabile del castello, ... Leggi su udine20

