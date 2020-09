Eboli, tragico incidente stradale: morta un’infermiera (Di giovedì 3 settembre 2020) incidente mortale a Eboli, un’infermiera di 50 anni ha perso la vita dopo essere finita con la macchina in un canale. Inutili i tentativi dei sanitari di rianimarla Tragedia a Eboli. Oggi pomeriggio, 3 settembre, una donna è morta in seguito a un incidente stradale. La donna – un’infermiera di 50 anni – è uscita di strada perdendo il controllo dell’auto, andandosi ad incastrare in una canale lungo la strada statale 30B, nel salernitano. La vittima si chiamava Antonella Garafolo e lavorava al Capolongo Hospital. La sua Citroen è finita in mezzo all’acqua, per cause ancora da accertare, nel canale di irrigazione sul bordo della strada. Alcuni braccianti del luogo, dopo aver udito il forte impatto, hanno ... Leggi su bloglive

