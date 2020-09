Disabili, il mio grazie a una famiglia piemontese: un esempio di civiltà contro il doppio schiaffo dello Stato (Di giovedì 3 settembre 2020) Nella Gazzetta Ufficiale (Serie Speciale – Corte Costituzionale) n. 30 del 22 luglio 2020 è stata pubblicata la Sentenza 152 con cui la Corte Costituzionale ha imposto l’incremento delle pensioni agli invalidi civili totali. Interessante ed essenziale a mio avviso scoprire che dietro tutto ciò esiste l’ostinata determinazione di una famiglia piemontese che muove i passi verso il giusto riconoscimento di un diritto non solo per sé, ma per tutti. Ricorrente in questi ultimi decenni il principio per cui il motore della macchina burocratica si accende se seguito allo scoppio determinato di qualche famiglia che finalmente trova la forza, il coraggio, la risorsa economica di volere e pretendere il riconoscimento di diritti che dovrebbero essere oramai scontati, metabolizzati, inclusi in maniera naturale ... Leggi su ilfattoquotidiano

Grazie a un progetto Irifor per colmare, dopo il lockdown, il deficit di esperienze e socializzazione dei ragazzi ciechi. Valerio, sedici anni, racconta delle "lacrime di commozione per aver raggiunto ...

Verso le regionali. Italia Viva: 'Dopo di noi come faranno?'

