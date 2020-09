Cristina D’Avena mani in alto e costume con le piume, delirio social: «Ti pufferei» (Di giovedì 3 settembre 2020) Cristina D’Avena Instagram: è un tripudio di commenti, like e complimenti l’ultimo scatto social condiviso dalla cantante che si mostra in costume da bagno. Un mezzo busto esplosivo che mette in risalto le sue curve giunoniche e sinuose a 56 anni. E così, i bambini di quarant’anni fa che cantavano a squarciagola le sigle dei cartoni animati della loro beniamina, oggi sono uomini maturi e followers focosi che a stento trattengono i proprio impulsi nei commenti sotto le foto della bella Cristina. L’immagine che la ritrae a mezzo busto, con indosso un costume a triangolo impreziosito da piume nere, è stato un vero successo. Braccia in alto, sguardo intenso e una didascalia sibillina: “Ciak… Si ... Leggi su urbanpost

Djesybig : RT @ilmarziano1: Bella la quinta di Beethoven ma pure la quarta di Cristina D'Avena non scherza. - AndFranchini : RT @BrambillaLuca: Mi avessero detto 25 anni fa che oggi sarei stato a guardare le tette di Cristina D’Avena, io mica ci avrei creduto. - CuocoFiorellino : RT @FedroA23: Ci siamo giocati anche Cristina D’Avena. - CuocoFiorellino : RT @BrambillaLuca: Mi avessero detto 25 anni fa che oggi sarei stato a guardare le tette di Cristina D’Avena, io mica ci avrei creduto. - NmargheNiki : RT @FedroA23: Ci siamo giocati anche Cristina D’Avena. -

Ultime Notizie dalla rete : Cristina D’Avena Taranto: oltre 2 tonnellate di rifiuti rimossi in un solo km di costa Corriere di Taranto