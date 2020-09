Covid-19, giovedì un ricovero in meno: aumentano invece quelli in isolamento (Di giovedì 3 settembre 2020) Nelle Marche, c'è un ricovero in meno ma anche 16 pazienti in isolamento domiciliare in più a causa del Coronavirus. E' quanto si evince dall'aggiornamento giornaliero fornito dal Gores che comunica ... Leggi su anconatoday

padovaoggi : Nel tardo pomeriggio di giovedì 3 settembre Azienda Zero ha emesso il bollettino con l'aggiornamento di giornata su… - FotografoSteven : RT @Il_Centro: #Abruzzo #3settembre #giovedi #coronavirus #covid #Costateramana #Giulianova #Pineto #Silvi #Roseto #Normeanticovid e #lavo… - Il_Centro : #Abruzzo #3settembre #giovedi #coronavirus #covid #Costateramana #Giulianova #Pineto #Silvi #Roseto… - Il_Centro : #Abruzzo #3settembre #giovedi #coronavirus #covid #contagiati #bollettinoabruzzo #Pescara #Laquila #teramo #Chieti… - StampaVercelli : Nessun nuovo contagio da Covid-19 oggi (giovedì 3 settembre) in provincia di Vercelli -

Ultime Notizie dalla rete : Covid giovedì Coronavirus, dopo 6 mesi Pechino riapre ad alcuni voli internazionali Affaritaliani.it