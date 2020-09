Coronavirus, in Lombardia stabili i nuovi contagi: ieri erano 237 oggi 228. Cinque pazienti in più in terapia intensiva (Di giovedì 3 settembre 2020) Coronavirus, ultime notizie (3 settembre)Il bollettino del 3 settembre Lombardia NOTIZIE I dati del 3 settembre Secondo gli ultimi dati pubblicati sull’epidemia di Coronavirus in Lombardia la situazione è sostanzialmente invariata rispetto a ieri. Il numero dei nuovi contagi è stabile: oggi 228, ieri 237. Ad aumentare sono invece i posti occupati in terapia intensiva: 27 invece che i 22 di ieri. Il rapporto fra i nuovi tamponi e i casi positivi riscontrati è pari all’1,61%. Questi dati arrivano a fronte di un calo dei tamponi. Dai 17mila di ieri ai 14mila di oggi. La Lombardia ... Leggi su open.online

