Coldiretti, in calo vendite vino italiano nel mondo (-4%) (Di giovedì 3 settembre 2020) (Teleborsa) – Le vendite di vino italiano nel mondo sono in calo del 4% nel 2020 con una storica inversione di tendenza che non ha precedenti negli ultimi 30 anni a causa delle difficoltà registrate dalla ristorazione in tutto il mondo per l’emergenza coronavirus. È quanto emerge da una analisi di Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi ai primi cinque mesi dell’anno in occasione del Cibus Forum, dalla quale si evidenzia che il vino resta tuttavia la voce principale dell’export agroalimentare Made in Italy. Un dato comunque preoccupante dopo il record storico di 6,4 miliardi fatto segnare lo scorso anno per le esportazioni di vino Made in Italy con la vendemmia 2020 che – sottolinea la ... Leggi su quifinanza

SIENANEWS : Coldiretti lancia SOS manodopera per la vendemmia con frontiere. chiuse a lavoratori stranieri - coldiretti : Vino, Coldiretti: #Covid_19 colpisce export, primo calo in 30 anni. E’ sos manodopera per la vendemmia con frontier… - HorecaNewsit : Spesa alimentare in calo: Coldiretti stima una perdita del 10% per il Covid - Ettore572 : RT @coldiretti: Lavoro, Coldiretti: a pesare sugli occupati sono le difficoltà del sistema turistico con un calo del 23% degli italiani in… - HorecaNewsit : Spesa alimentare in calo: Coldiretti stima una perdita del 10% per il Covid -