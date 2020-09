Call of Duty: Black Ops Cold War arriverà prima su PS5 e in seguito su Xbox Series X? (Di giovedì 3 settembre 2020) Il sito web di Activision sembra suggerire che la versione per PlayStation 5 di Call of Duty: Black Ops Cold War arriverà prima di quella Xbox Series X.Black Ops Cold War sta ottenendo versioni di nuova generazione, upgrade e sarà completamente ottimizzato grazie al ray-tracing, frame rate più elevati, tempi di caricamento ultraveloci e prestazioni di fascia alta su PS5 e Series X. Ma queste funzionalità potrebbero arrivare prima per i possessori di PlayStation 5. Ciò è particolarmente interessante dato che Xbox Series X potrebbe uscire il 5 novembre, mentre PS5 dovrebbe arrivare più tardi.Sebbene nulla sia stato ... Leggi su eurogamer

Crazyboy_Siva : Call of duty nalla irrukkuma... - Eurogamer_it : #COD: Black Ops Cold War prima su #PS5 e poi su #XboxSeriesX? - elangeldelaire : CALL OF DUTY MOBIL UN RATITO SOLDADOS - CairaroxYT : #Callofdutymobile quieren que suba un video? pls de call of duty mobile o roblox - edutapia12 : 225 gb pesa el Call of duty. Chinguen a su madre. -

Ultime Notizie dalla rete : Call Duty Fabio Rovazzi è «Morte», il nuovo personaggio pistolero di Call of Duty Corriere della Sera Call of Duty: Black Ops Cold War - Annunciato il supporto al Ray Tracing e al DLSS

Da Andrea "lordfener91" Dugoni il 2 Settembre 2020 il News, PC e Steam Call of Duty: Black Ops Cold War ...

Call of Duty: Black Ops Cold War su PS5 in anticipo rispetto a Xbox Series X?

L'uscita di Call of Duty: Black Ops Cold War su PS5 potrebbe avvenire in anticipo rispetto a Xbox Series X, forse con un'esclusiva temporale next-gen di un mese. NOTIZIA di Tommaso Pugliese — 02 ...

Da Andrea "lordfener91" Dugoni il 2 Settembre 2020 il News, PC e Steam Call of Duty: Black Ops Cold War ...L'uscita di Call of Duty: Black Ops Cold War su PS5 potrebbe avvenire in anticipo rispetto a Xbox Series X, forse con un'esclusiva temporale next-gen di un mese. NOTIZIA di Tommaso Pugliese — 02 ...