Briatore: "Berlusconi lotta come un toro. Non l'ho contagiato io, mi avete rotto" (Di giovedì 3 settembre 2020) Si è detto dispiaciuto per Silvio Berlusconi, ma è convinto di non avere alcuna colpa per la sua diagnosi di coronavirus. Flavio Briatore, intervistato da La Stampa, commenta così la notizia dell’amico colpito da Covid-19, probabilmente infettato in Sardegna: “Combatte come un toro”.«Silvio è un uomo tosto, sono certo che avrà la capacità di superare il virus con la solita forza. E poi è assistito da un’equipe medica di grande valore che lo terrà sotto controllo continuamente e gli assicurerà le cure migliori. Non ha certo bisogno dei miei consigli».I due si sono visti a Villa Certosa a Porto Rotondo, ad agosto: un incontro documentato da foto e video su Instagram, avvenuto senza mascherine né distanziamento. ... Leggi su huffingtonpost

