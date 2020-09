Berlusconi è positivo al Covid rassicura i suoi: 'Mi sento bene' (Di giovedì 3 settembre 2020) No mi fermo mica... positivo al Covid-19 dopo un tampone fatto stamane al San Raffaele di Milano, Silvio Berlusconi non ci pensa proprio a prendersi una pausa di lavoro. Mi sento bene, non ho sintomi, ... Leggi su globalist

matteorenzi : Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi con l’augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente #CoronaVirus - stanzaselvaggia : Secondo me Berlusconi ha la prostatite ma dice di avere il Covid. - you_trend : ?? #BREAKING Silvio #Berlusconi è risultato positivo al #Coronavirus - grimmieeish : ho individuato qualche deputato di #ForzaItalia proprio bono aoh Silviooooo fammi la raccomandazione #Berlusconi #ForzaItalia - AgenziaVISTA : Salvini: “Ho chiamato Berlusconi, mi ha detto che sta bene” -