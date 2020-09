Atalanta "grazie e in bocca al lupo a Castagne" (Di giovedì 3 settembre 2020) ANSA, - BERGAMO, 03 SET - "Thank you, Timothy". L'Atalanta sceglie il profilo Twitter per salutare Castagne, appena ceduto a titolo definitivo al Leicester, riassumendone le cifre di tre stagioni in ... Leggi su corrieredellosport

apetrazzuolo : ATALANTA - Il saluto a Castagne: 'Grazie e in bocca al lupo Timothy!' - Enzomma1 : RT @Rob_Juv: @DiMarzio @juventusfc @Atalanta_BC @SkySport Comunque gli affari migliori li facciamo con l'inter, non gli diamo nessun giocat… - NuovoNando : RT @Diffidato_: Ciao Gianlu @DiMarzio mi confermi che Suarez sarà comprato dall’@Atalanta_BC e girato alla @juventusfc ? Grazie #finoalconf… - luckymooon : @Atalanta_BC @SerieA @ChampionsLeague @EuropaLeague @LCFC @CastagneTim In bocca al lupo Tim e grazie! - GA7_Official : @Atalanta_BC @SerieA @ChampionsLeague @EuropaLeague @LCFC @CastagneTim Grazie per il contributo al Fanta, ammò. ?? -