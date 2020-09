Ambra Angiolini, il consiglio è particolare e scatena i fan: cosa è successo? (Di giovedì 3 settembre 2020) Ambra Angiolini su Instagram ha caricato uno scatto in cui con una caption divertente consiglia ai suoi follower di leggere un testo. Ambra Angiolini (Instagram screenshot)L’attrice, tramite il suo profilo social, ha consigliato ai suoi follower di correre in libreria per acquistare un testo scritto da una sua cara amica. L’autrice del libro è l’artista Camilla Filippi che è divenuta nota al grande pubblico grazie a una serie di fiction andate in onda sulla Rai. La più famosa è stata Tutto può succedere, che nelle tre stagioni, ha riscosso un grandissimo successo. A quanto pare la Filippi, che l’anno scorso è convolata a nozze con il regista Stefano Lodovichi, si è cimentata nella scrittura di questo testo La ... Leggi su chenews

Ambra Angiolini e Francesco Renga sono stati assieme per più di 15 anni, fino a quando hanno deciso di separarsi. A tal proposito, proprio la nota artista ha rivelato a Verissimo un aneddoto riguardan ...

