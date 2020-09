Abusa di due clienti, tassista arrestato per stupro (Di giovedì 3 settembre 2020) 'Abbiamo passato la notte assieme. Sono il tassista di ieri, quando ci rivediamo?'. Non ricordava nulla la vittima della violenza sessuale, una 34enne romana. Solo di aver alzato un po' il gomito in ... Leggi su ilgiornale

infoitinterno : Abusa di due clienti, tassista arrestato per stupro - Profilo3Marco : RT @rep_roma: Roma, abusa di due clienti, arrestato tassista [di FEDERICA ANGELI] [aggiornamento delle 12:22] - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Roma, tassista abusa di due clienti: arrestato #roma - Riccardo957 : RT @ilgiornale: Dopo la prima vittima, nel 2017, solo una denuncia. A gennaio violentata una 34enne - ilgiornale : Dopo la prima vittima, nel 2017, solo una denuncia. A gennaio violentata una 34enne -