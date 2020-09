Ventotto grillini non votano la fiducia: golpe sui servizi segreti, ora Giuseppe Conte trema davvero (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tutto come previsto. O quasi. Il governo ha ottenuto la fiducia sul decreto-Covid alla Camera, con 276 voti a favore, 194 contrari e un astenuto. Ora, il decreto passa al Senato per l'approvazione definitiva. Ma 28 deputati grillini non hanno partecipato al voto di fiducia: chiarissimo il messaggio a Giuseppe Conte. Una pattuglia di pentastellati, infatti, non condivide il colpo di mano inserito nel decreto sui vertici dei servizi segreti. Tra i 28 che non hanno partecipato al voto ci sono diversi firmatari dell'emendamento per bloccare la proroga degli 007 presentato ieri, martedì 1 settembre, l'emendamento che ha spinto il governo a porre la fiducia. Uno strappo profondo, un nuovo - grosso - caso per l'esecutivo giallorosso: i ... Leggi su liberoquotidiano

