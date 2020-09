Usa, trovato morto dj Erick Morillo, creatore di 'I like to move it' (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il dj Erick Morillo, noto per il successo 'I like to move it' che è stato la colonna sonora del cartone animato 'Madagascar', è stato trovato morto nella sua casa di Miami Beach, in Florida. Il ... Leggi su tgcom24.mediaset

Usa, trovato morto dj Erick Morillo, creatore di "I like to move it"

Il dj Erick Morillo, noto per il successo "I like to move it" che è stato la colonna sonora del cartone animato "Madagascar", è stato trovato morto nella sua casa di Miami Beach, in Florida. Il musici ...

