Un neonato trovato morto in strada nel Salernitano: era in un’aiuola a Roccapiemonte (Di mercoledì 2 settembre 2020) Un neonato è stato trovato morto in strada a Roccapiemonte, in provincia di Salerno. Il corpo del piccolo è stato notato mercoledì sera attorno alle 19 in un’aiuola di via Roma da un residente che ha dato l’allarme. I carabinieri sono intervenuti insieme alla Polizia municipale che hanno avviato le indagini in attesa dell’arrivo del medico legale per un primo esame esterno sul cadavere del neonato. L'articolo Un neonato trovato morto in strada nel Salernitano: era in un’aiuola a Roccapiemonte proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

