Uber aggiorna l'app e chiede ai passeggeri e ai conducenti di inviare foto con la mascherina per essere sicuri del rispetto delle regole (Di mercoledì 2 settembre 2020) Uber ha annunciato che chiederà a tutti gli utenti che utilizzeranno un servizio di farsi un selfi e prima di accedere alle vetture per dimostrare che indossano la mascherina. La società di ride-share ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : Uber aggiorna

Leggo.it

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...