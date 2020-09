Treviso, focolaio di coronavirus in una casa di riposo: 47 positivi (Di mercoledì 2 settembre 2020) Nuovo focolaio di coronavirus in una casa di riposo. Nel centro servizi Villa Tomasi di Spresiano, in provincia di Treviso, risultano positive al coronavirus 47 persone: 36 anziani e 11 operatori. Due delle persone positive al COVID-19 sono state ricoverate in ospedale, mentre gli altri positivi sono … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Corriere : Focolaio nello stabilimento Aia: positivi 184 operai e 38 loro familiari - Corriere : Focolaio nello stabilimento Aia: positivi 184 operai e 38 loro familiari - Pallinov : RT @global_project: #AIA | - 60_cla : RT @global_project: #AIA | - labsocialeal : RT @global_project: #AIA | -