"Svuotiamo l'hotpost di Lampedusa". Conte, la promessa a Musumeci: c'è la data, si gioca la faccia (Di mercoledì 2 settembre 2020) Giuseppe Conte si è presentato con mezzo governo al vertice con il governatore Nello Musumeci e il sindaco Salvatore Martello. Due ore di confronto serrato sull'emergenza dell'immigrazione clandestina sono bastate per trovare una sorta di intesa: il premier ha promesso che a giorni (entro venerdì) sarà svuotato l'hotspot di Lampedusa con l'invio di due navi per la quarantena, mentre sul fronte fiscale ha annunciato ulteriori aiuti ai residenti dell'isola: “La sofferenza economica, e non solo, merita una risposta forte dello Stato. Siamo consapevoli delle difficoltà che state vivendo - ha dichiarato Conte - e della necessità di studiare insieme le soluzioni più efficaci per far fronte a queste difficoltà. Ma sappiamo anche il fenomeno ... Leggi su liberoquotidiano

