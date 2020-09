Spettacolo, morta a 66 anni a causa di una puntura di vespa (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il suo ricordo con le foto a fine articolo. Stava leggendo il suo iPad in piscina, poi all’improvviso un grido: una vespa l’ha punta sotto al piede e Susanna Avesani Pinto ha fatto solo in tempo a dire al marito «sto per svenire». Se ne è andata così uno dei volti più noti della moda milanese e non solo, antesignana della figura dei buyer, e personaggio cruciale per lo sbarco del made in Italy nei mercati esteri. «L’ho vista scivolare via da me in tre minuti, quando i soccorsi sono arrivati per portarla nella terapia intensiva di Parma era già in arresto cardiaco», ricorda ora in lacrime il marito Silvio Pinto, figlio putativo di Mariuccia Mandelli, e anche lui personaggio noto nel campo della moda. Erano sposati da 10 anni, ma compagni di vita da 18. ... Leggi su howtodofor

