Sorteggio calendario Serie A 2020-2021: subito Lazio-Atalanta, l’Inter va a Benevento (Di mercoledì 2 settembre 2020) Sorteggio calendario Serie A 2020-2021 – Poco più di due settimane all’inizio del massimo campionato italiano dopo la pausa “ridotta” per via della stagione, quella scorsa, finita più tardi causa stop Covid. Tra le incertezze legate alla ripresa, ai controlli serrati e alla parziale riapertura degli stadi, l’unica certezza è il Sorteggio dei calendari. Seguilo LIVE su CalcioWeb. Ecco la prima giornata: Benevento-Inter Fiorentina-Torino Genoa-Crotone Juventus-Sampdoria Lazio-Atalanta Milan-Bologna Parma-Napoli Sassuolo-Cagliari Udinese-Spezia Verona-Roma Ieri la Lega Serie A ha svelato la data di inizio e fine della prossima stagione, specificando che ci saranno 6 ... Leggi su calcioweb.eu

Al via fra poco il calendario della serie A. Il sorteggio alle 12. Queste le date. Si partirà domenica 20 settembre e si finisce domenica 23 maggio.