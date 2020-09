Sorelle morte in una tenda da campeggio a Marina di Massa, due indagati (Di mercoledì 2 settembre 2020) Indagini in corso sulla morte delle due Sorelle di 3 e 14 anni morte nella tenda da campeggio a causa della caduta d un albero. Due indagati. C’è un passo in avanti nel caso della tragica morte delle due Sorelle di 3 e 14 anni morte in una tende da campeggio travolta da un albero caduta a causa del forte vento. Gli inquirenti hanno iscritto due persone nel registro degli indagati. Si tratta dei titolari del camping. Indagini sulla morte delle due Sorelle morte nella tenda da campeggio a Marina di Massa. indagati i titolari del camping Prosegue il ... Leggi su newsmondo

