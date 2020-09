Silvio Berlusconi è positivo al Coronavirus (Di mercoledì 2 settembre 2020) E’ risultato positivo al tampone il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Lo riporta l’agenzia AdnKronos che ha avuto conferma dal medico curante, Alberto Zangrillo, il primario di anestesia e rianimazione dell’ospedale San Raffaele di Milano. Stando a quanto riporta l’agenzia, Berlusconi è risultato positivo dopo aver soggiornato in Sardegna. E’asintomatico ed è in isolamento domiciliare. Silvio Berlusconi è positivo al Coronavirus su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Silvio Berlusconi è risultato positivo al Covid-19. L’ex Presidente del Consiglio è asintomatico e si trova in isolamento domiciliare Silvio Berlusconi positivo al Covid-19. La notizia è giunta pochi ...MILANO - Silvio Berlusconi è risultato positivo al tampone per il Coronavirus. "Berlusconi è asintomatico in isolamento a domicilio", spiega il professor Alberto Zangrillo, medico personale del leader ...