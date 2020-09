"Si filmava mentre facevo giochi erotici con donne. Non potevo rifiutarmi: mi dava droga e soldi per farmi le unghie" (Di mercoledì 2 settembre 2020) Comincia dalla segnalazione ai carabinieri (lo scorso 27 febbraio) della madre della minorenne coinvolta nella vicenda, l’indagine degli investigatori di Bologna che hanno portato alla luce una serie di episodi di prostituzione dove giovani donne facevano sesso in cambio di cocaina. La madre era preoccupata per il mancato rientro a casa della figlia, ma il giorno successivo è la stessa 17enne a presentarsi ai carabinieri di Bologna per spiegare la situazione.Secondo quanto emerso, gli incontri non avvenivano solo in una villa nel Bolognese (ribattezzata ‘Villa Inferno’) di proprietà di uno degli indagati, Davide Bacci, ma in un caso anche in albergo o in altre abitazioni private. La 17enne racconta che una volta è rimasta tre giorni a casa di uno degli indagati, ora sottoposto alla misura dell’obbligo di firma alla polizia ... Leggi su huffingtonpost

