Sequestrati in Libia due pescherecci di Mazara del Vallo (Di mercoledì 2 settembre 2020) Due pescherecci di Mazara del Vallo Sequestrati in Libia. Altre due imbarcazioni sono riusciti a fuggire. ROMA – Due pescherecci di Mazara del Vallo Sequestrati in Libia. Il blitz è scattato nella serata di martedì 1 settembre con i marinai che sono stati portati a Bengasi e le loro condizioni sarebbero buone. Altre due imbarcazioni, invece, sono riuscite a fuggire alla cattura anche se i comandanti fanno parte delle persone arrestate. Immediato l’appello al Governo per cercare di liberare il prima possibile i nostri connazionali fermati a pochi chilometri da Bengasi. Una situazione che potrebbe portare ad alimentare la tensione tra Italia e Libia. Il sindaco di ... Leggi su newsmondo

