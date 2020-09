Sal Da Vinci e Fatima Trotta vittime di un’aggressione – VIDEO (Di mercoledì 2 settembre 2020) Spiacevole incidente per Sal Da Vinci e Fatima Trotta vittime di un’aggressione sul traghetto da Procida verso Napoli. Condizioni preoccupanti per i due Brutto accaduto alla coppia – nel mondo del lavoro – napoletana, composta dal cantante Sal da Vinci e la showgirl Fatima Trotta. I due hanno iniziato insieme il tour del loro spettacolo … L'articolo Sal Da Vinci e Fatima Trotta vittime di un’aggressione – VIDEO proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

LiberoCittadArm : Procida, Sal Da Vinci ed il figlio Francesco pestati sull'aliscafo: il parapiglia per difendere Fatima Trotta.… - susydigennaro : RT @napolimagazine: COMUNICATO - Sal Da Vinci: 'Aggredito sull'aliscafo, vi spiego quanto accaduto, episodi come questo capitano ovunque e… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: COMUNICATO - Sal Da Vinci: 'Aggredito sull'aliscafo, vi spiego quanto accaduto, episodi come questo capitano ovunque e… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: COMUNICATO - Sal Da Vinci: 'Aggredito sull'aliscafo, vi spiego quanto accaduto, episodi come questo capitano ovunque e… - napolimagazine : COMUNICATO - Sal Da Vinci: 'Aggredito sull'aliscafo, vi spiego quanto accaduto, episodi come questo capitano ovunqu… -