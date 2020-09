Regionali, Lucia Esposito (Pd): “Riaffermiamo la centralità delle donne” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – “Quello delle donne è un tema enorme. E come tutte le questioni di genere è ostaggio di stereotipi, pregiudizi, discriminazioni, violenze, che impediscono la piena affermazione della parità», così in una nota Lucia Esposito, candidata al Consiglio Regionale della Campania. “Milito in un partito, il Partito democratico – aggiunge –, che ha istituito una Conferenza nazionale delle donne, presieduta da Cecilia De Lia, che lotta contro ogni forma di violenza e di prevaricazione, sociale, fisica e psicologica; una sensibilità che non mi pare molto diffusa, né all’interno delle altre forze politiche, né tantomeno nelle liste civiche”. Per Esposito, la sfida si ... Leggi su anteprima24

