Pistoia, botte e abusi sugli anziani da tre operatrici: la Rsa degli orrori (Di mercoledì 2 settembre 2020) Durante il lockdown, si erano rese protagoniste non solo di maltrattamenti, ma persino di abusi ai danni di anziani, arrestate le operatrici Fonte foto: (Pixabay)La Procura della Repubblica di Pistoia, ha confermato il fermo per tre donne, accusate di maltrattamenti ed abusi ai danni di persone anziane. Le indiziate, sono tre operatrici socio sanitarie, della Rsa San Domenico di Pescia. Avrebbero approfittato del lockdown, previsto in Italia nella famosa Fase 1, causa Covid-19, per compiere i più scellerati gesti, visto che gli assistiti non avrebbero potuto fornire testimonianza, perché i loro cari erano impossibilitati a raggiungerli per le visite. Incastrate dalle telecamere, sono ora in arresto. anziani umiliati, credevano di non ... Leggi su chenews

