Opel Mokka - Svelate le versioni con motori tradizionali (Di mercoledì 2 settembre 2020) Dopo le anticipazioni riservate alla Mokka-e, la Opel ha diffuso le prime informazioni relative alle versioni endotermiche. Prima di addentrarsi nelle peculiarità delle singole motorizzazioni, va sottolineato però come la rinnovata Suv tedesca abbia introdotto diversi cambiamenti, sia estetici sia di contenuto. Look moderno. I nuovi stilemi della Opel, che influenzeranno laspetto di tutti i futuri modelli della Casa, si notano subito. Il look della Mokka è caratterizzato da sbalzi corti che, abbinati a linee maggiormente tese rispetto al passato, donano allauto carattere. La nuova generazione ha modificato anche le dimensioni: nonostante il leggero incremento del passo (+ 2 mm), la Mokka (lunga 4,15 metri) nel complesso è più ... Leggi su quattroruote

