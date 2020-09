Neonato trovato morto in un'aiuola nel Salernitano (Di mercoledì 2 settembre 2020) Un Neonato è stato trovato morto in strada a Roccapiemonte (Salerno). Il corpicino è stato notato oggi, 2 settembre, intorno alle 19 in un'aiuola di via Roma da un residente, che ha dato l'allarme. I carabinieri della locale stazione e i colleghi della compagnia di Mercato San Severino sono intervenuti insieme alla polizia municipale. Si attende l'arrivo del medico legale per un primo esame esterno. Leggi su tg24.sky

