Neonato trovato morto in una siepe nel Salernitano (Di mercoledì 2 settembre 2020) Un Neonato è stato trovato morto in una siepe nel Salernitano. Aperta un’indagine. ROCCAPIEMONTE (SALERNO) – Un Neonato è stato trovato morto in una siepe a Roccapiemonte, in provincia di Salerno. L’allarme, secondo quanto riportato da lacittadisalerno.it, è stato lanciato da una coppia di anziani che stava passeggiando nella zona dove il Neonato è stato lasciato avvolto in un lenzuolo. Immediato l’intervento del personale medico che non ha potuto fare altro che constatare il decesso del piccolo. La Procura ha aperto un’indagine per cercare di ricostruire meglio la dinamica di questa vicenda. Aperta un’indagine La Procura di Salerno ha aperto ... Leggi su newsmondo

