Napoli, Allan saluta i tifosi: “Grazie di tutto” (VIDEO) (Di mercoledì 2 settembre 2020) “Un saluto ai tifosi? Solo grazie di tutto“. E’ il saluto di Allan, in un VIDEO che sta girando sui social, in procinto di lasciare il Napoli per unirsi all’Everton in un affare da circa 30 milioni di euro. Dopo cinque anni in azzurro, per il centrocampista 29enne è tempo di raggiungere l’ex allenatore Carlo Ancelotti in Premier League. Il rapporto tra Allan e il Napoli si è incrinato nella scorsa stagione dopo un no del club alla cessione al Paris Saint Germain nella sessione di mercato di gennaio. Per lui a Napoli 209 partita, 9 gol e la Coppa Italia di quest’anno nel palmares. Ciao Allan! Grazie di tutto a te💙Quando c'hai messo il cuore si è visto, rimani uno di quelli che non ... Leggi su sportface

