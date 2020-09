Morto a 49 anni il dj Erick Morillo, sua la hit «I like to move it» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il mondo della musica – e non solo – piange Erick Morillo. Stando a quanto riporta TMZ, il corpo senza vita del dj e producer americano è stato ritrovato nella sua casa di Miami Beach: aveva solo 49 anni e le autorità hanno già aperto un’indagine per chiarire le cause della morte, ad ora sconosciute. Star della dance/house, aveva raggiunto il picco di celebrità negli anni Novanta grazie al duo «Reel 2 Real». Leggi su vanityfair

