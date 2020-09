Meghan Markle e il Principe Harry firmano un accordo con Netflix: è ufficiale (Di mercoledì 2 settembre 2020) L'accordo tra Meghan Markle e il Principe Harry con Netflix adesso è ufficiale: ecco cosa realizzeranno per la piattaforma streaming. L'accordo tra Netflix e Meghan Markle e il Principe Harry adesso è ufficiale: lo ha svelato il magazine Variety anticipando che la coppia reale, che si è trasferita in California all'inizio di quest'anno, realizzerà documentari, film, programmi televisivi e serie tv per bambini. Dell'accordo, ufficializzato nelle ultime ore, dopo che se n'era già parlato nei mesi scorsi, Harry e Meghan hanno spiegato in un comunicato che le loro vite gli ... Leggi su movieplayer

