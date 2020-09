Matteo Salvini, ennesimo video sfogo da Lampedusa: “Basta, vi mostro tutto” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Matteo Salvini, ennesimo video sfogo da Lampedusa: “Basta, vi mostro tutto”. L’ex Ministro dell’Interno ha pubblicato un video sul proprio profilo Facebook. Salvini commenta così il video postato: “L’ennesimo sfogo di un cittadino di Lampedusa, e come lui milioni di Italiani STANCHI di questo #governoclandestino che la Lega denuncerà per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Incapaci e pericolosi”. La … L'articolo Matteo Salvini, ennesimo video sfogo da Lampedusa: “Basta, ... Leggi su viagginews

LegaSalvini : SE SBARCANO DENUNCIAMO CONTE. #SALVINI SGANCIA LA BOMBA - LegaSalvini : SE NON È CAPACE CAMBI MESTIERE. LA FURIA DI #SALVINI SULLA AZZOLINA - LegaSalvini : #SALVINI CONTINUA A RIEMPIRE LE PIAZZE. 'LA VERITÀ CHE I SONDAGGISTI NON POSSO NEGARE' - andrea61990928 : RT @LegaSalvini: ++ MATTEO #SALVINI GIOVEDÌ A TRENTO E BOLZANO ++ ?? ORE 9.30 BOLZANO ????conferenza stampa - Sala Fronza in via Dalmazia 30.… - morrisfre : RT @LegaSalvini: #SALVINI CONTINUA A RIEMPIRE LE PIAZZE. 'LA VERITÀ CHE I SONDAGGISTI NON POSSO NEGARE' -

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Salvini Le bufale di Daniela Santanchè e la "classe" di Matteo Salvini: vota il peggio L'Espresso Tour di Matteo Salvini in Trentino: ecco le tappe del leader della Lega

Giovedì 3 Settembre il Segretario Federale della Lega Matteo Salvini sarà in Trentino in vista delle elezioni comunali 2020. Il tour trentino verrà inaugurato a Lavis, alle ore 13.45 in Piazzetta degl ...

Regionali 2020, il peso del voto disgiunto potrebbe risolvere l’incerta partita tra Emiliano e Fitto

Il sondaggio di Nando Pagnoncelli per le Regionali in Puglia fotografa un testa a testa clamoroso tra Raffaele Fitto e Michele Emiliano. Le intenzioni di voto al momento, pur in presenza di un 15% che ...

Giovedì 3 Settembre il Segretario Federale della Lega Matteo Salvini sarà in Trentino in vista delle elezioni comunali 2020. Il tour trentino verrà inaugurato a Lavis, alle ore 13.45 in Piazzetta degl ...Il sondaggio di Nando Pagnoncelli per le Regionali in Puglia fotografa un testa a testa clamoroso tra Raffaele Fitto e Michele Emiliano. Le intenzioni di voto al momento, pur in presenza di un 15% che ...