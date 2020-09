Marvel’s Avengers: il War Table 3 svela Kate Bishop e l’endgame (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il War Table 3 non è stato avido di novità, veniamo infatti a conoscenza sia di Kate Bishop che delle missioni endgame di Marvel’s Avengers Il terzo War Table, l’appuntamento mensile dedicato agli aggiornamenti di Marvel’s Avengers, ha rivelato interessanti informazioni a tutti i fan del gioco. Infatti abbiamo scoperto non solo l’identità del primo eroe che verrà aggiunto dopo il lancio, ma anche la struttura dell’endgame. Ormai manca pochissimo all’uscita di Marvel’s Avengers. Il gioco sviluppato da Crystal Dynamics sarà disponibile a partire dal 4 settembre su PC, PS4 e Xbox One. Kate Bishop e l’endgame del War Table 3 di ... Leggi su tuttotek

