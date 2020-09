Mare pulito in Campania, lo dice l’Arpac: “Poche criticità ad agosto” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNell’ambito del monitoraggio delle acque di balneazione, l’Arpa Campania ha prelevato nel solo mese di agosto 390 campioni. Dall’inizio della campagna di monitoraggio 2020, posticipato quest’anno al 25 maggio causa emergenza epidemiologica, sono 1.538 i prelievi complessivamente eseguiti dall’Agenzia. Anche ad agosto, per la quasi totalità dei campionamenti eseguiti, gli esiti delle analisi microbiologiche sugli indicatori di contaminazione fecale (Escherichia coli ed Enterococchi intestinali) sono risultati entro i limiti di legge. Sforamenti dei limiti di legge sono stati registrati in tre aree, rispettivamente nell’ambito dei comuni di Battipaglia, Eboli e Minori (in provincia di Salerno), con conseguenti divieti di balneazione temporanei emanati dal sindaco, come prevede la ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Mare pulito "Rubicone troppo sporco Va pulito fino al mare" il Resto del Carlino A Castelsardo la seconda edizione di "Fondali puliti"

Domenica 6 settembre il comune di Castelsardo organizza un'importante iniziativa ambientale, denominata "Fondali Puliti", giunta alla seconda edizione. Molti gli attori in campo: la Capitaneria di Por ...

Borgio Verezzi, il sindaco Dacquino traccia il bilancio della stagione estiva sulle spiagge: "Prime indicazioni positive, adesso nuove sfide"

Contrasto all'abusivismo, rispetto delle norme anti Covid19 e la qualità della balneazione: queste le principali tematiche, ma ora si guarda al futuro: "Serve capire come conciliare qualità, quantità ...

