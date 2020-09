L'Italia in braghe corte non si meritava Philippe Daverio e il suo farfallino (Di mercoledì 2 settembre 2020) Philippe Daverio era un uomo talmente libero che non si era laureato, pur avendo dato tutti gli esami, che aveva fatto l’assessore alla Cultura con la Lega, che aveva difeso l’utilizzo degli animali nei circhi, che da milanese aveva definito Milano brutta, ed era talmente intelligente da capire che Leggi su ilfoglio

matteosalvinimi : #Salvini: Ho il dubbio che Conte, per farsi dare i soldi in prestito dall’Europa, abbia dovuto calare le braghe e r… - ilfoglio_it : L'Italia in braghe corte non si meritava #PhilippeDaverio e il suo farfallino. Non aveva una laurea pur avendo dato… - kalyaMail : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Ho il dubbio che Conte, per farsi dare i soldi in prestito dall’Europa, abbia dovuto calare le braghe e ritr… - Antonio02849345 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Ho il dubbio che Conte, per farsi dare i soldi in prestito dall’Europa, abbia dovuto calare le braghe e ritr… - LaRita04477757 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Ho il dubbio che Conte, per farsi dare i soldi in prestito dall’Europa, abbia dovuto calare le braghe e ritr… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia braghe L'Italia in braghe corte non si meritava Philippe Daverio e il suo farfallino Il Foglio Mascherine chirurgiche a scuola, bandite quelle di stoffa. E se non la metti? Sospensioni, interrogazioni…

Usate solo le chirurgiche, le mascherine di stoffa a scuola non saranno accettate, è l’ultima decisione del Comitato tecnico-scientifico. Insomma mascherine chirurgiche, e solo quelle, obbligatorie a ...

The New Mutants da oggi nelle sale italiane, il termine di un lunghissimo tragitto

Finalmente The New Mutants, passato dalla Fox alla Disney, viene offerto ai fan Marvel che lo attendevano da tre anni. Alla fine The New Mutants ce l'ha fatta: l'ultimo film sui mutanti Marvel della g ...

Usate solo le chirurgiche, le mascherine di stoffa a scuola non saranno accettate, è l’ultima decisione del Comitato tecnico-scientifico. Insomma mascherine chirurgiche, e solo quelle, obbligatorie a ...Finalmente The New Mutants, passato dalla Fox alla Disney, viene offerto ai fan Marvel che lo attendevano da tre anni. Alla fine The New Mutants ce l'ha fatta: l'ultimo film sui mutanti Marvel della g ...