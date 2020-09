IIDEA torna con il secondo appuntamento di 'Games in Italy Outlook' dedicato agli sviluppatori italiani (Di mercoledì 2 settembre 2020) IIDEA, l'Associazione che rappresenta l'industria dei videogiochi in Italia, annuncia attraverso un comunicato stampa i titoli parte del secondo Games in Italy Outlook del 2020, la nuova iniziativa a supporto degli sviluppatori italiani che contiene una selezione dei videogiochi rilasciati dai propri soci developer nell'ultimo quadrimestre. "Con Games in Italy Outlook vogliamo offrire ai nostri soci una vetrina per la promozione delle loro produzioni in Italia e all'estero, fornendogli un ulteriore strumento di comunicazione e dando al loro lavoro la giusta visibilità", ha affermato Thalita Malagò, Direttore Generale di IIDEA. Ecco di seguito i giochi di questo nuovo ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Secondo appuntamento organizzato da #IIDEA per mostrare #videogiochi creati da sviluppatori italiani. -

Ultime Notizie dalla rete : IIDEA torna Torna a Molfetta con Radio Idea il “Disco novità” Quindici - Molfetta Campionato del mondo di Ciclismo 2020 a Imola: due cronometro e due prove in linea dal 24 al 27 settembre

Sette anni dopo l’edizione allestita a Firenze, l’ultima sul suolo nazionale, l’Italia torna a sorpresa a ospitare i Campionati del mondo di ciclismo. Un’edizione d’emergenza, nata dopo la rinuncia il ...

Doppio colpo in casa Carpaneto: torna Mauri, arriva Gabrielli

Un doppio colpo di mercato che regala esperienza e solidità alla squadra allenata da Francesco Cristiani. La Vigor Carpaneto annuncia ufficialmente gli arrivi del centrocampista Stefano Mauri (classe ...

Sette anni dopo l’edizione allestita a Firenze, l’ultima sul suolo nazionale, l’Italia torna a sorpresa a ospitare i Campionati del mondo di ciclismo. Un’edizione d’emergenza, nata dopo la rinuncia il ...Un doppio colpo di mercato che regala esperienza e solidità alla squadra allenata da Francesco Cristiani. La Vigor Carpaneto annuncia ufficialmente gli arrivi del centrocampista Stefano Mauri (classe ...