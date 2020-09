Ifo Roma: ricosruita mandibola di 87enne affetta da tumore (Di mercoledì 2 settembre 2020) Roma – “L’equipe dell’Unita’ di Otorinolaringoiatria dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma, diretta da Raul Pellini, ha asportato un esteso tumore dell’arco della mandibola, con contestuale ricostruzione chirurgica, alla signora M. di 87 anni che ha superato in modo brillante il delicato intervento durato 8 ore”. Lo fa sapere in una nota il nosocomio. “E’ necessario ricostruire il deficit osseo per garantire una buona qualita’ di vita al paziente, specie quando particolarmente fragile e piu’ esposto a complicanze. La rimozione dell’arco anteriore mandibolare- ha spiegato Raul Pellini- comporta un difetto funzionale ed estetico molto invalidante”. “Siamo molto soddisfatti della riuscita ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Ifo Roma Otorinolaringoiatria: ricostruzione mandibola eseguite con successo EZ Rome - Roma quotidiana Roma. Al Regina Elena ricostruita la mandibola in una donna di 87 anni dopo l’asportazione di un tumore

L’equipe dell’Unità di Otorinolaringoiatria dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena ha asportato un esteso tumore dell’arco della mandibola in una donna di 87 anni e ha contestualmente ricostruito ...

Germania: Ifo, migliora clima fiducia imprese, indice a 92,6 in agosto

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 ago - La Germania "e' sulla strada della ripresa". Cosi' l'istituto privato Ifo commenta il suo indice sul clima delle imprese che in agosto ha registrato un ...

L’equipe dell’Unità di Otorinolaringoiatria dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena ha asportato un esteso tumore dell’arco della mandibola in una donna di 87 anni e ha contestualmente ricostruito ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 ago - La Germania "e' sulla strada della ripresa". Cosi' l'istituto privato Ifo commenta il suo indice sul clima delle imprese che in agosto ha registrato un ...