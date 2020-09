Giulia De Lellis, il post-choc: "La ritroverò", il momento di dolore (Di mercoledì 2 settembre 2020) “Malinconica, distratta, con gioia ( che da qualche parte, in una delle mie incredibili borse ritroverò)”: adesso per Giulia De Lellis - che ha chiuso i rapporti con Andrea Damante - non è un periodo facile. Arriva lo sfogo. Improvviso. Che sembra avere il sapore di un film già visto. Quando dice: “ritroverò la mia gioia”. Infatti, con Andrea Damante - in questo ultimo periodo - le cose non vanno poi tanto bene. Molta tensione, fino ad arrivare alla rottura finale. Irreparabile. Si deve capire, però, se la voce su un presunto tradimento del dj sia vero o meno. Chi lo saprà mai? Mistero, per adesso. Ma Giulia si sfoga. Qualcuno ci dice che abbia addirittura pianto a fiumi. Insomma, la rottura con Damante è stata un vero e proprio ... Leggi su liberoquotidiano

