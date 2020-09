Frosinone, donna precipita dal Multipiano e muore sul colpo: suicidio o incidente? Indagini della polizia (Di mercoledì 2 settembre 2020) E’ precipitata dai piani più alti del parcheggio Multipiano di viale Mazzini, nel pieno centro di Frosinone, ed è morta sul colpo. Al momento nulla si sa sull’identità della donna, che comunque sembrerebbe essere molto giovane, né sull’esatta dinamica dell’accaduto. Se, cioè, si sia trattato di un incidente o di un atto voluto, ipotesi sulle quali stanno lavorando gli agenti della polizia giunti sul posto insieme al personale del 118. Soprattutto alla luce della circostanza, inquietante, che la struttura più volte negli ultimi anni è stata teatro di suicidi o tentati suicidi messi in atto da giovani e giovanissimi, così come di una morte ... Leggi su ilcorrieredellacitta

