Esof, come la scienza cambia le vite: inaugurata la mostra Cyborn (Di mercoledì 2 settembre 2020) Un itinerario che racconta la storia del nostro rapporto con la tecnologia e le scoperte scientifiche, in particolare quelle che hanno cambiato la nostra vita quotidiana e quelle che ci aspettiamo cambino il nostro futuro. Dai raggi X, scoperti nel 1895, alla robotica piu’ recente, con un focus particolare sul ruolo che il corpo umano gioca in questa storia. E’ la mostra “Cyborn. L’alba di un mondo artificiale”, inaugurata questa sera negli spazi del Salone degli Incanti a Trieste, evento inserito nel Festival “Science in the City” nell’ambito di Esof 2020, Una mostra che mette innovazione e ricerca al centro. Ambiti su cui esiste un piano di investimenti nazionale, ha spiegato questa sera il ministro dell’Universita’ e ... Leggi su meteoweb.eu

