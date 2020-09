Cortesie per gli ospiti: Eleonora e Cesira vs Paola e Daniela (Di mercoledì 2 settembre 2020) Martedì 1 settembre 2020 è andata in onda la ventiduesima puntata della dodicesima stagione di Cortesie per gli ospiti, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Diego Thomas. Qui trovate l’indice delle puntate in streaming. Eleonora e Cesira vs Paola e Daniela La puntata vede protagoniste le due coppie formate da Eleonora e Cesira contro Paola e Daniela. Mamma e figlia marchigiane contro una coppia di amiche. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vinto Eleonora e Cesira con il punteggio di 22,5-20. Cortesie per gli ospiti – Streaming first appeared on Ascolti Tv ... Leggi su ascoltitv

FGalimba : @borenzo_ Solo se ti muovi su “cortesie per gli ospiti” - 3107_nina : Mia mamma già in estasi per la partecipazione di @tommaso_zorzi al GF, già pronta a votarlo. Conoscenza di Tommaso… - mene95cri : RT @ssuitupted: IAN PAUL E NINA CHE FANNO I GIUDICI DI CORTESIE PER GLI OSPITI cit @damonshalf - mxrcov : Un pensiero va ai concorrenti di Cortesie per gli ospiti che si rompono il culo per organizzare il pranzo solo per… - softeslouis : STACK IT UP A CORTESIE PER GLI OSPITI HO URLATO -

Ultime Notizie dalla rete : Cortesie per Cortesie per gli ospiti, al via le nuove puntate: convivialità in sicurezza in tempi di Covid Today.it Grande Fratello Vip 5: ecco i nomi di tutti i concorrenti ufficiali

Grande Fratello Vip 2020, Valeria Marini entra nella casa come concorrente ufficiale Grande sorpresa nella tredicesima puntata del Grande Fratello Vip, si tratta dell'entrata nella casa di Valeria Mar ...

Taiwan, bambina di tre anni resta impigliata nell’aquilone e vola via

(testo di Paolo Salom) Un colpo di vento. Improvviso. Forte. Elastico come una frusta. E la bambina ha preso il volo. Senza peso. Come se anche lei fosse stata assemblata con gli stessi, impalpabili m ...

Grande Fratello Vip 2020, Valeria Marini entra nella casa come concorrente ufficiale Grande sorpresa nella tredicesima puntata del Grande Fratello Vip, si tratta dell'entrata nella casa di Valeria Mar ...(testo di Paolo Salom) Un colpo di vento. Improvviso. Forte. Elastico come una frusta. E la bambina ha preso il volo. Senza peso. Come se anche lei fosse stata assemblata con gli stessi, impalpabili m ...